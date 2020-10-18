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Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'da senelik 5 milyon Euro garanti ücret alan Radamel Falcao, takımda en çok kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Ekonomik problemlerle boğuşan Aslan, 34 yaşındaki futbolcuyla yolları ayıracak.

Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, Radamel Falcao'ya elveda demeye hazırlanıyor... Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre, yönetim, yıldız futbolcuyu ocak ayında ABD ekiplerinden birine satacak.

Böylece az da olsa bir bonservis bedeli hedefleniyor. Asıl hedef ise oyuncunun aldığı 5 milyon euroluk maaştan kurtulmak.

Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Satış gerçekleşirse, ileriye dönük ödeme sorunu da ortadan kalkacak.

(AKŞAM)


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