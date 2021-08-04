Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da yaşı ve maliyetinden dolayı yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao, kulübün ayrılık çağrısına olumlu yaklaştı.

Milliyet'in haberine göre tecrübeli golcü Galatasaray'dan ayrılmak için 1 ay süre istedi. Falcao, MLS'ten teklif aldığını ve anlaşma sağladığını yönetime bildirdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'yi yeni sezonda kadroda düşünmediklerini ve kendilerine takım bulmadıkları halinde kadro dışı kalacaklarını duyurmuştu.



