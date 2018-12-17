Galatasaray'da Fatih Terim'den Mariano'nun satışına onay

Fatih Terim, yeni yapılanma planını hazırlarken tahtaya ilk Feghouli'nin ismini yazacak. Devre arasında başta forvet, orta saha, stoper olmak üzere birçok transfer isteyen tecrübeli hoca, takımı Feghouli'nin etrafında kuracak. Transfer işlerinde elini çabuk tutması gereken sarı-kırmızılılarda İmparator, Mariano'nun satışına da onay verdi.

Maicon'u çoktan gözden çıkaran Terim, Mariano için Flamengo'dan gelen teklif karşısında da yönetime "Satılabilir" raporu verdi. Son olarak Flamengo'nun teklifi 3.5 milyon avroya çıkarttı. Bu rakam yönetimi cebini rahatlatacak.

"YÜZDE 99.9 BİTTİ"

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada transferin büyük ölçüde bittiğini ve kısa bir süre içinde resmi açıklamanın geleceğini açıklamıştı. Sormani, ''Mariano transferi %99.9 bitti. Açıklanması an meselesi. Beklenenden daha kısa sürede açıklanacak. Flamengo'nun bu pozisyona bir transfere ihtiyacı vardı ve Mariano, Flamengo için doğru oyuncu.'' sözlerini kullandı. Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.

(TÜRKİYE)

