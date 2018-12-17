SPOR

Galatasaray'da Fatih Terim'den Mariano'nun satışına onay

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.12.2018 08:39 | Son Güncelleme

Transfer işlerinde elini çabuk tutması gereken sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Mariano'nun satışına da onay verdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Mariano'nun satışına onay

Fatih Terim, yeni yapılanma planını hazırlarken tahtaya ilk Feghouli'nin ismini yazacak. Devre arasında başta forvet, orta saha, stoper olmak üzere birçok transfer isteyen tecrübeli hoca, takımı Feghouli'nin etrafında kuracak. Transfer işlerinde elini çabuk tutması gereken sarı-kırmızılılarda İmparator, Mariano'nun satışına da onay verdi.

Maicon'u çoktan gözden çıkaran Terim, Mariano için Flamengo'dan gelen teklif karşısında da yönetime "Satılabilir" raporu verdi. Son olarak Flamengo'nun teklifi 3.5 milyon avroya çıkarttı. Bu rakam yönetimi cebini rahatlatacak.

"YÜZDE 99.9 BİTTİ"

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada transferin büyük ölçüde bittiğini ve kısa bir süre içinde resmi açıklamanın geleceğini açıklamıştı. Sormani, ''Mariano transferi %99.9 bitti. Açıklanması an meselesi. Beklenenden daha kısa sürede açıklanacak. Flamengo'nun bu pozisyona bir transfere ihtiyacı vardı ve Mariano, Flamengo için doğru oyuncu.'' sözlerini kullandı. Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.

(TÜRKİYE)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
'G.Saray'ı sokağa dökmeye çalışmasınlar''G.Saray'ı sokağa dökmeye çalışmasınlar'
G.Saray'ın yıldızına çılgın teklif!G.Saray'ın yıldızına çılgın teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim Mariano Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
keske senden kurtulsak nekadar güzel olur
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Fatih Terim'den Mariano'nun satışına onay

İşte Flamengo'nun Mariano teklifi

Mustafa Cengiz: Galatasaray'ı sokağa dökmeye çalışmasınlar

'G.Saray'ı sokağa dökmeye çalışmasınlar'

Mourinho ve Guardiola G.Saray'ın yıldızının peşinde!

G.Saray'ın yıldızına çılgın teklif!

Fatih Terim Medipol Başakşehir maçında çılgına döndü

Terim'in çılgına döndüğü an!

Rıdvan Dilmen Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dilmen'den Terim'e flaş eleştiri

Erman Toroğlu Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

'Bunu yapamıyorsan art niyetlisin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.