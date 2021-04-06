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Galatasaray'da Fatih Terim'e başkanlık teklifi

06.04.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bazı genel kurul üyeleri, Fatih Terim'e başkan olması için baskı yapmaya başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Fatih Terim'e başkanlık teklifi

Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir süre kala kulislerde Fatih Terim'in adı anılmaya başladı. Teknik direktörlüğünde UEFA Kupası zaferi ve 8 lig şampiyonluğu kazanan Fatih Terim'in bir diğer hayalinin Galatasaray'da başkanlık olduğu biliniyor. Bazı genel kurul üyeleri bu konuda tecrübeli hocaya adaylığı konusunda baskı yapmaya başladı. Bu isimlerin başında gelen Ahmet Yüce'nin Terim'le görüşmelere başladığı öğrenildi. İki isim arasından tek bir aday çıkacak.

ERDEN TİMUR LİSTEDE

Başkanlık konusunda çizilen yol planında Yüce, başkanlık görevine gelirse Fatih Terim'in Sportif A.Ş'nin başına geçeceği ve futbolun tek patronu olacağı ileri sürüldü. Terim, başkanlık adaylığını açıklarsa listesinde Ahmet Yüce ile NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un da yer alacağı öğrenildi. Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi.

Erman Toroğlu: "Fatih Terim'in ve Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin teknik adam konusunda bayağı düşünmesi gerekir. Özellikle Fatih Hoca'nın, "Ben devam etsem Galatasaray'a fayda sağlar mıyım?" demesi gerekir. Çünkü seyirci artık Fatih Terim'e eskisi kadar sıcak bakmıyor."


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