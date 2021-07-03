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Galatasaray'da Fatih Terim ilk kıyımı DeAndre Yedlin'le yaptı

03.07.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılıların geride bıraktığımız sezonun devre arasında Newcastle United'dan transfer ettiği DeAndre Yedlin'e yol göründü. Teknik direktör Fatih Terim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ABD'li futbolcunun üzerini çizdi. Yedlin'in yerine düşünülen ilk isimse Jens Stryger Larsen. İşte detaylar…

Galatasaray'da Fatih Terim ilk kıyımı DeAndre Yedlin'le yaptı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, umduğunu bulamadığı DeAndre Yedlin'i gözden çıkardı.

İLK KIYIM DEANDRE YEDLIN

Terim, Galatasaray'a devre arasında transfer olan DeAndre Yedlin ile devam etmeyi düşünmüyor. Amerikalı sağ bekten istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim'in, bu oyuncunun yerine yeni bir futbolcu istediği ortaya çıktı.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kazanın ardından devre arasında transfer olan ve 2 yıl daha kontratı olan Yedlin'le yollarını ayırma kararı aldı.

İLK HEDEF JENS STRYGER LARSEN

Sarı-kırmızılıların ilk hedefinin ise Jens Stryger Larsen olduğu öğrenildi. Udinese'nin Danimarkalı sağ beki için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların karşısına 4 milyon euroluk bir fatura çıktı. İtalyan yöneticilerin bu oyuncunun bonservisi için bu rakamı istediği dile getirildi. 30 yaşındaki futbolcu için pazarlıkları sürdüren Cim-Bom ise 2.5 milyon euro teklif etti.

Kulüple görüşmelerin sürdüğü, futbolcu tarafında ise herhangi bir pürüz bulunmadığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü DeAndre Yedlin
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