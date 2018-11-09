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Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.11.2018 08:19 | Son Güncelleme

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, açıklanan cezalardan sonra iyice sıkıntıya girdi. Sarı-kırmızılıların tek tesellisi Belhanda ve Mariano'ya ceza çıkmaması oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'a derbinin faturası ağır oldu. Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3 maç ceza alırken, Soldado ile tartışmasından dolayı sarı kart gören Belhanda'ya ceza çıkmadı. Derbide cezalı olmasına rağmen akredite alanında yer alan Mariano ise sadece 5 bin TL ile cezalandırıldı. Belhanda ve Mariano Kayseri'de görev yapabilecek. Peki Galatasaray bu cezalardan sonra nasıl sahaya çıkacak; yol haritası nasıl olacak?

Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yokluğunda Kayseri deplasmanında takımı kenardan Levent Şahin-Ümit Davala ikilisi yönetecek. Kaleci antrenörü Taffarel de kulübede oturacak. Orta sahada Donk ve Ndiaye cezalı, Fernando da sakat. Selçuk dışında ön libero yok. Sağ bek Mariano orta sahanın ortasında oynayabilir. 10 numara Belhanda da eksiklerden dolayı 8 numaraya çekilecek.

Kayseri ve Konya maçlarından sonra Beşiktaş'a konuk olacak G.Saray'da derbide şimdiden 3 cezalı (Donk, Ndiaye, Rodrigues) ve 2 sakat (Emre Akbaba ve Nagatomo) var. Galatasaray PFDK kararına jet hızıyla itiraz edecek. Sarı-kırmızılı kulüp Fatih Terim, Hasan Şaş ve oyunculara verilen cezalarda en azından 1'er maçlık indirimler bekliyor. (SABAH)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kına yaksın tüpçü...
ya bu adam bu kafayla nasıl bugünlere gelmiş anlamıyorum..mahalle kabadayısı bu...hele yanındaki daha zibidi,prim yapmayamı çalışıyorlar dikkat çekmeyemi hangi kafayı yaşıyorlar anlamakda zorluk çekiyorum
belhanda neden ceza almadı
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