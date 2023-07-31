Galatasaray'da Fatih Terim'in prensiydi, Süper Lig'de o takıma kiralandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i ağırlayacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'yi katan sarı - kırmızılılarda kiralıktan dönen futbolcular için de planlamalar yapılıyor.

GELECEĞİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon Ittihad Kalba'ya kiralanan ve sözleşmesinin bitimiyle Galatasaray'a geri dönen Alexandru Cicaldau'nun geleceği de belli oldu.

KONYASPOR'A KİRALANDI

TRT Spor'un haberine göre Süper Lig ekibi Konyaspor, Rumen futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun şehirden ayrıldığı ve imza için Konya'ya gittiği bildirildi.

Geride kalan sezon Ittıhad formasıyla 30 resmi maça çıkan Cicaldau, 5 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

