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Galatasaray'da Fatih Terim'in prensiydi, Süper Lig'de o takıma kiralandı!

31.07.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk edecek. İlk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan ve turu Rams Park'ta geçmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Ittihad Kalba'ya kiralanan ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte geri dönen Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i ağırlayacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'yi katan sarı - kırmızılılarda kiralıktan dönen futbolcular için de planlamalar yapılıyor.

GELECEĞİ BELLİ OLDU

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Geçtiğimiz sezon Ittihad Kalba'ya kiralanan ve sözleşmesinin bitimiyle Galatasaray'a geri dönen Alexandru Cicaldau'nun geleceği de belli oldu.

KONYASPOR'A KİRALANDI

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TRT Spor'un haberine göre Süper Lig ekibi Konyaspor, Rumen futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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26 yaşındaki orta saha oyuncusunun şehirden ayrıldığı ve imza için Konya'ya gittiği bildirildi.

Geride kalan sezon Ittıhad formasıyla 30 resmi maça çıkan Cicaldau, 5 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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