Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı kararı sezon sonunda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük koltuğuna henüz bir başka ismi düşünmediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, kararını lig bittikten sonra verecek. Şu ana kadar adı geçen eski futbolculardan Johan Elmander ve Albert Riera ile konu hakkında herhangi bir görüşme yapılmadığı da gelen haberler arasında.
(AKŞAM)
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