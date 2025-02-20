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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera şoku! Okan Buruk'tan tüm Türkiye'yi ters köşe yapan hamle

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2025 20:59
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre AZ Alkmaar karşısında 3 değişiklik yaptı. Fernando Muslera'nın uzun süre sonra teknik karar gereği ilk 11'de yer almaması herkesi şaşırttı.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera şoku! Okan Buruk'tan tüm Türkiye'yi ters köşe yapan hamle
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre AZ Alkmaar karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera'yı kendi isteğiyle yedek bıraktı.

MUSLERA KESİK YEDİ

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Fernando Muslera, uzun zaman sonra ilk kez cezalı ve sakatlık harici yedek kulübesinde yer aldı. Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera'yı yedek bırakarak büyük bir sürprize imza attı.

TARAFTARIN TEPKİSİ VARDI

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Son dönemdeki performansı eleştirilen Muslera'nın sarı-kırmızılı taraftarlarla arasının iyi olmadığı biliniyordu. Okan Buruk'un derbi öncesi Muslera'yı korumak için böyle bir karar verdiği iddia edildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45 42'
Galatasaray Galatasaray
0 - 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
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