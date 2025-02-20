Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera şoku! Okan Buruk'tan tüm Türkiye'yi ters köşe yapan hamle

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre AZ Alkmaar karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera'yı kendi isteğiyle yedek bıraktı.

MUSLERA KESİK YEDİ

Fernando Muslera, uzun zaman sonra ilk kez cezalı ve sakatlık harici yedek kulübesinde yer aldı. Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera'yı yedek bırakarak büyük bir sürprize imza attı.

TARAFTARIN TEPKİSİ VARDI

Son dönemdeki performansı eleştirilen Muslera'nın sarı-kırmızılı taraftarlarla arasının iyi olmadığı biliniyordu. Okan Buruk'un derbi öncesi Muslera'yı korumak için böyle bir karar verdiği iddia edildi.