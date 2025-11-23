SPOR

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Singo’nun sakatlığı ve Sallai’nin cezasıyla sağ bekte büyük bir krizle karşı karşıya. Kaan Ayhan’ın da tedavisinin sürmesi, Okan Buruk’u dev maç öncesi zorlu bir kadro planlamasına itiyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi!
Emre Şen

Süper Lig’de Gençlerbirliği galibiyetiyle moral kazanan Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesi iki önemli oyuncusunu kaybetti.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo için yapılan kontrollerde sol arka adalesinde tip 2C zorlanma ve kanama tespit edildi. Fildişili oyuncu, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak ve hem Union Saint-Gilloise hem de Fenerbahçe derbilerinde forma giyemeyecek.

OKAN BURUK ÇÖZÜM ARIYOR

Maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Roland Sallai de cezası nedeniyle derbide yer almayacak. Böylece Galatasaray, dev mücadele öncesi sağ bek bölgesinde ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı.

Takımın sağ bek alternatiflerinden Kaan Ayhan’ın tedavisinin de sürdüğü belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk derbi için çözüm üretmeye çalışıyor.

Öte yandan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek.

