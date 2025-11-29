Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen krizi!

Galatasaray, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle zorlu bir sürecin içinden geçerken tüm odak noktası Victor Osimhen’e çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun çaba harcarken, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle AS Monaco maçında da forma giyemeyebileceği iddiası gündemi sarstı.

DERBİ ÖNCESİ OSIMHEN SEFERBERLİĞİ

Union Saint-Gilloise yenilgisi sonrası tamamen derbi hazırlıklarına yönelen Galatasaray’da sağlık ekibi, Osimhen’i kritik mücadeleye yetiştirebilmek adına özel tedavi programı uyguluyor. Takımın hücum gücünde önemli rol oynayan yıldız isim sahada olmadığı dönemlerde Galatasaray ciddi puan kayıpları yaşadı. Osimhen’in oynamadığı 13 maçta sadece 7 galibiyet alınması, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşanması endişeleri artırmış durumda.

NİJERYA BASININDAN MONACO İDDİASI

Nijerya basını, Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 8 Aralık’ta milli takım kampına katılabileceğini öne sürdü. Allnigeriasoccer'ın haberine göre 21 Aralık’ta başlayacak turnuva öncesinde FIFA’nın zorunlu kıldığı bir haftalık hazırlık süresi nedeniyle yıldız golcünün Şampiyonlar Ligi’ndeki AS Monaco maçında forma giymesi risk altında.

FIFA talimatlarına göre Afrika Uluslar Kupası'na çağrılan futbolcular, turnuva başlamadan bir hafta önce kulüplerinden ayrılmak zorunda. Bu nedenle Osimhen’in 9 Aralık’taki Monaco karşılaşmasında oynaması ancak Nijerya Milli Takımı’nın özel izniyle mümkün olabilecek.

GALATASARAY İZİN PEŞİNDE

Galatasaray yönetiminin, kritik karşılaşmada Osimhen’i sahada görebilmek için Nijerya Futbol Federasyonu’ndan özel izin talep edeceği ifade ediliyor. Ancak izin çıkmaması hâlinde sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’ndeki en etkili yıldızından mahrum kalacak.

Bu sezon Osimhen’le çıktığı 3 Devler Ligi maçının tamamını kazanan Galatasaray, golcünün sahada olmadığı 2 karşılaşmada ise yenilgi yaşamıştı. Bu tablo, Nijeryalı futbolcunun takım için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.