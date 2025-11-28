SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen sevinci!

Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı can sıkarken, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen sevinci!
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray'da yıldız isim Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi.

ANTRENMANDA YER ALDI!

Galatasaray da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen sevinci! 1

Sarı-kırmızılı takım Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in bugünkü antrenmanda yer aldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salih Özcan'dan transfer açıklaması geldi!Salih Özcan'dan transfer açıklaması geldi!
Edirnespor'dan bahis açıklaması! ''Şampiyonlar Ligi ya da derbiye...''Edirnespor'dan bahis açıklaması! ''Şampiyonlar Ligi ya da derbiye...''
Anahtar Kelimeler:
Derbi Sakatlık son dakika fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.