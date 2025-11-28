Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen sevinci!

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray'da yıldız isim Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi.
Sarı-kırmızılı takım Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in bugünkü antrenmanda yer aldığını açıkladı.
🦁 Aslanlarımız, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 💪 #FBvGS pic.twitter.com/6Xwd5lTc2f— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2025
