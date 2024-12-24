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  4. Galatasaray'da Fernando Muslera devri sona eriyor! Yerine gelecek kaleci için İtalya'dan flaş iddia...

Galatasaray'da Fernando Muslera devri sona eriyor! Yerine gelecek kaleci için İtalya'dan flaş iddia...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 15:25
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Galatasaray'ın efsane futbolcusu Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin yerine yeni bir kaleci transfer etme girişimlerine başlamıştı. Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Fernando Muslera devri sona eriyor! Yerine gelecek kaleci için İtalya'dan flaş iddia...
Alex Meret

Alex Meret

İTA İtalya
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Napoli
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Galatasaray'da Fernando Muslera devri bu sezon kapanıyor. Sözleşmesi sona erecek Uruguaylı oyuncunun kontratı yenilenmeyecek ve sezon sonunda vedalaşılacak.

OYUNU ARAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

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Galatasaray transfer komitesi bir süredir Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek kaleci arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılıları sevindirecek haber İtalya'dan geldi.

GALATASARAY'A PİYANGO

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Il Mattino'da yer alan habere göre, Galatasaray ile anılan Napoli'nin 27 yaşındaki kalecisi Meret, İtalyan kulübüyle sözleşme görüşmelerinde anlaşamadı. İtalyan basını, Galatasaray'ın bu transferde devrede olduğunu ve Meret'in isteklerini karşılayabileceğini yazdı. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak Meret, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde bedava olarak transfer olacak.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray napoli
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