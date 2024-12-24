Galatasaray'da Fernando Muslera devri sona eriyor! Yerine gelecek kaleci için İtalya'dan flaş iddia...

Galatasaray'da Fernando Muslera devri bu sezon kapanıyor. Sözleşmesi sona erecek Uruguaylı oyuncunun kontratı yenilenmeyecek ve sezon sonunda vedalaşılacak.

OYUNU ARAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Galatasaray transfer komitesi bir süredir Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek kaleci arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılıları sevindirecek haber İtalya'dan geldi.

GALATASARAY'A PİYANGO

Il Mattino'da yer alan habere göre, Galatasaray ile anılan Napoli'nin 27 yaşındaki kalecisi Meret, İtalyan kulübüyle sözleşme görüşmelerinde anlaşamadı. İtalyan basını, Galatasaray'ın bu transferde devrede olduğunu ve Meret'in isteklerini karşılayabileceğini yazdı. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak Meret, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde bedava olarak transfer olacak.