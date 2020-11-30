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Galatasaray'da Fernando Muslera mucizesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.11.2020 11:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fernando Muslera sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da Fernando Muslera mucizesi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera müjdesi yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı file bekçisi antrenör eşliğinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dâhilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.'' ifadeleri kullanıldı.

Fernando Muslera geçen sezon 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanmış ve ardından operasyon geçirmişti.

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