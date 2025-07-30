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Galatasaray'da fırtına gibi esiyordu! Yasin Öztekin'in yeni adresi çok şaşırttı: Tecrübeli yıldız 3. Lig ekibi Yalova FK ile Anlaştı!

Bir dönem Kayseri Erciyesspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray'a transfer olan Yasin Öztekin, futbol kariyerine 3. Lig'de devam etme kararı aldı. Bucaspor 1928 ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu, Yalova FK ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Galatasaray'da fırtına gibi esiyordu! Yasin Öztekin'in yeni adresi çok şaşırttı: Tecrübeli yıldız 3. Lig ekibi Yalova FK ile Anlaştı!
Berker İşleyen

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Yasin Öztekin, futbol kariyerinde sürpriz bir karar aldı. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan ve bir dönem Kayseri Erciyesspor'daki çıkışıyla adından söz ettiren 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, TFF 3. Lig ekiplerinden Yalova FK ile prensip anlaşmasına vardı. Bu transfer, futbol camiasında şaşkınlıkla karşılandı.

BUCASPOR'DA FORMA GİYİYORDU

Galatasaray da fırtına gibi esiyordu! Yasin Öztekin in yeni adresi çok şaşırttı: Tecrübeli yıldız 3. Lig ekibi Yalova FK ile Anlaştı! 1

Kayseri Erciyesspor'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2013-2014 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılara imza atmıştı. Hızı, tekniği ve gol yollarındaki etkinliğiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Öztekin, Galatasaray'dan sonra farklı takımlarda da forma giymeye devam etti. Son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de mücadele eden tecrübeli oyuncu, burada da takımına önemli katkılar sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray da fırtına gibi esiyordu! Yasin Öztekin in yeni adresi çok şaşırttı: Tecrübeli yıldız 3. Lig ekibi Yalova FK ile Anlaştı! 2

Bucaspor 1928 ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Yasin Öztekin'e birçok takımdan teklif geldiği biliniyordu. Ancak, 3. Lig'in yeni ekiplerinden Yalova FK'nın yaptığı cazip teklif ve projeler, Öztekin'in kararında etkili oldu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

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