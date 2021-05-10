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Galatasaray’da flaş Gedson Fernandes gelişmesi

10.05.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde Galatasaray’a devre arasında arasında Benfica’dan 6 aylığına kiralanan Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş derbisinde sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Gedson Fernandes, teknik patron Fatih Terim’den tam not aldı…

Galatasaray’da flaş Gedson Fernandes gelişmesi

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Gedson Fernandes, Galatasaray’ın 3-1 kazandığı derbi maçına damgasını vurdu. Kötü başladığı Galatasaray kariyerinde hızlı bir şekilde yükselişe geçen Gedson Fernandes, taraftarların sevgilisi oldu…

Tutuk başladığı sarı-kırmızılı kariyerinde hızlı bir şekilde göze giren 22 yaşındaki Fernandes'in takımda gelecek sezon da kalması isteniyor.

Devre arasında büyük uğraşlarla Benfica'dan 6 aylığına kadroya kiralık olarak dâhil olan Fernandes için teknik patron Fatih Terim, eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'yla özel bir görüşme yapmıştı.

Terim'in, sezon bitiminde takımın başında kalmasa bile Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda tekrardan ricada bulunacağı belirtildi.

Taraftarların çok istediği Gedson Fernandes, Beşiktaş ile oynanan derbi maçında yaptığı asistin dışında basmadık yer bırakmamıştı.


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