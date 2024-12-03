Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk'un aklına bile gelmemişti... Yıldız oyuncu için ayrılık sinyalleri yakıldı!

Son iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ancak bu sezonki formsuz görüntüsü nedeniyle Okan Buruk'un planlarında yer almayan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

YEDEK KULÜBESİNE HAPS OLDU

Galatasaray forması ile 4. sezonunu geçiren Victor Nelsson, bu sezon adeta yedek kulübesine haps oldu. Tüm kulvarlarda sarı - kırmızılı forma ile 12 maça çıkan Danimarkalı, söz konusu karşılaşmaların sadece 6 tanesine ilk 11'de başlayabildi.

KARARI YÖNETİM ALDI

TRT Spor'un haberine göre; Victor Nelsson'un performansını yeterli bulmayan yönetim, Kış transfer döneminde gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Danimarkalı futbolcuyu, Avrupa'dan bazı kulüplerin izlediği bilgisine ulaşıldı. Nelsson'un ayrılmaya sıcak bakarak kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü de gelen haberler arasında yer alıyor.

OKAN BURUK TERCİH ETMEMİŞTİ

Son oynanan Eyüpspor maçında ilk 11'de Abdülkerim Bardakçı'yı tercih eden teknik direktör Okan Buruk, milli stoperin sakatlanmasının ardından yedek kulübesinde oturan Victor Nelsson yerine genç savunmacı Metehan Baltacı'yı oyuna sürmüştü.