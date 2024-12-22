Galatasaray'da forvete Osimhen'in vatandaşını getiriyor! Scout ekibi olumlu rapor verdi bile

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, hücum hattına yeni bir ismi katmak için temaslarını sürdürürken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

VATANDAŞI GELİYOR

Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, bir yandan da Osimhen'in vatandaşı Tolu Arokodare'yi radarına aldı.

RAPOR OLUMLU

Galatasaray scout ekibinin uzun süredir oyuncuyu izlediği ve raporların olumlu olduğu ifade edildi.

20 MAÇTA 16 GOLE KATKI

24 yaşındaki golcü Arokodare, bu sezon Genk formasıyla 20 maça çıkarken 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. 16 gole katkıda bulundu.