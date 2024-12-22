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Galatasaray'da forvete Osimhen'in vatandaşını getiriyor! Scout ekibi olumlu rapor verdi bile

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.12.2024 13:01
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Transferde temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da sürpriz bir golcü gündemde. Sarı-Kırmızılılar'da hücum hattına bir takviye planlanırken Osimhen'in vatandaşı listeye alındı. İşte detaylar...

Galatasaray'da forvete Osimhen'in vatandaşını getiriyor! Scout ekibi olumlu rapor verdi bile
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, hücum hattına yeni bir ismi katmak için temaslarını sürdürürken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

VATANDAŞI GELİYOR

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Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, bir yandan da Osimhen'in vatandaşı Tolu Arokodare'yi radarına aldı.

RAPOR OLUMLU

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Galatasaray scout ekibinin uzun süredir oyuncuyu izlediği ve raporların olumlu olduğu ifade edildi.

20 MAÇTA 16 GOLE KATKI

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24 yaşındaki golcü Arokodare, bu sezon Genk formasıyla 20 maça çıkarken 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. 16 gole katkıda bulundu.

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Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
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