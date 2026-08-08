Galatasaray'da Frank Anguissa bombası! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta saha hattını güçlü bir isimle takviye etmek için vites artırdı. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen tecrübeli orta saha Frank Anguissa'yı yeniden gündemine aldı.

OKAN BURUK BİZZAT İSTİYOR

İtalyan basınından TuttomercatoWeb'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, 30 yaşındaki Kamerunlu milli futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle kadroya katmak adına transfer listesine dahil etti. Sarı-kırmızılıların, 1.84 metre boyundaki dinamik oyuncu için Napoli'ye dikkat çekici bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli orta sahanın transferine onay verdiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

OSİMHEN İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Kamerunlu futbolcunun transferindeki bir diğer dikkat çeken detay ise Victor Osimhen faktörü oldu. Napoli döneminde Nijeryalı golcüyle birlikte forma giyen Anguissa'nın, Galatasaray çatısı altında eski takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelme ihtimali gündeme geldi. İki oyuncunun daha önce İtalya'da yakaladığı uyumun, bu transfer sürecinde sarı-kırmızılıların elini güçlendireceği ifade ediliyor.