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Galatasaray'da futbolun başına Fatih İbradı geçti

07.12.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörlüğü görevine Fatih İbradı'yı atadığını açıkladı.

Galatasaray'da futbolun başına Fatih İbradı geçti

Galatasaray'a 20 sezon hizmet eden Fatih İbradı, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörlüğü görevine atandı.

FATİH İBRADI KİMDİR?

19933-94 sezonunda Galatasaray Futbol Akademisi'nde antrenör olarak göreve başladı. Futbol Akademisi Direktörlüğü dahil 17 yılı Futbol Akademisi ve 3 yılı Profesyonel futbol şubesi olmak üzere 20 yıla yakın 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü'nde görev aldı. 1996 yılından itibaren Fatih Terim'in ekibinde çalışmaya başladı.

2009-2011 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Gençlik Geliştirme Müdürü görevinde ve 2013-17 yılları arasında yine Türkiye Futbol Federasyonu'nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenör eğitimi, antrenör lisans kursları, futbol gelişim ligleri, kadın futbolu, çocuk futbolu, futsal ve plaj futbolu organizasyonlarından sorumlu Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Koordinatörü unvanıyla 2 dönem görev aldı.

2019-2020 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör unvanı ile görev alan Fatih İbradı, son olarak 2 yıldır Kazakistan'da futbol, spor ve sağlık ile ilgili proje süreçleri yönetti.

Fatih İbradı lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda tamamladı. (Futbol İhtisas) Orta seviyede İngilizve bilmekte ve Rusça eğitimi devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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