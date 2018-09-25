Galatasaray'da Garry Rodrigues özür diledi

Akhisar Belediyespor maçında Galatasaray'ın penaltısıyla bulduğu bariz gol şansını kaleci Fatih'e teslim eden Garry Rodrigues büyük üzüntü yaşadı.

Üstelik takımın penaltıcısı olarak belirlenen Sinan Gümüş'ün kullanması gereken atışı kendisinin yapıp başaramaması da bu üzüntüsünü daha da büyüttü. Rodrigues, topu Sinan'dan almasından dolayı takım arkadaşından özür geldi.

Yeşil Burun Adalı futbolcu, maçtan sonra yanına gittiği Sinan Gümüş'e, yaptığı hareketin çok yanlış olduğunu söyledi.

Teknik uyarı

Rodrigues'in Sinan'a, "Kendimi çok iyi hissediyordum. Bu yüzden penaltıyı kullanmak istedim. Ancak çok kötü kullandım ve kaçırdım. Penaltıyı atsam da senden özür dileyecektim" diye konuştuğu öğrenildi. Rodrigues'in maçtan sonra teknik kadro tarafından da uyarıldığı ifade edildi.

Herkesin görevini yapması gerektiğini dile getiren antrenörler, sarı-kırmızılı futbolcuya kızmadı ancak dikkatini çekti.

