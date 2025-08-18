SPOR

Galatasaray'da gece yarısı transfer operasyonu! Sarı kırmızılılar Manchester City'den Manuel Akanji için resmi teklif yaptı...

Süper Lig devi Galatasaray’da gece yarısı önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar Manchester City’nin yıldız stoper oyuncusu Manuel Akanji için kulübüne resmi teklifini iletti.

Galatasaray'da gece yarısı transfer operasyonu! Sarı kırmızılılar Manchester City'den Manuel Akanji için resmi teklif yaptı...
Burak Kavuncu
Manuel Akanji

Manuel Akanji

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’i 3 senedir domine eden Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de top koşturan yıldız stoper oyuncusu Akanji için resmi teklifini iletti.

GECE YARISI AÇIKLANDI!

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji için oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı. Oyuncunun Temsilcisi, Galatasaray ile görüşmek için bu hafta İstanbul'a gelecek.

YILLIK MALİYETİ DÜŞÜNDÜRMÜŞTÜ

Galatasaray’da Akanji transfer döneminin başlarında da gündeme gelirken, sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun yıllık 7.5 milyon euro olan isteğinden dolayı geri adım atmıştı. Bu hafta içi oyuncunun menajeri İstanbul’a gelecek ve transfer görüşmelerinde bulunulacak.

