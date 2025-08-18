Galatasaray'da gece yarısı transfer operasyonu! Sarı kırmızılılar Manchester City'den Manuel Akanji için resmi teklif yaptı...

Süper Lig’i 3 senedir domine eden Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de top koşturan yıldız stoper oyuncusu Akanji için resmi teklifini iletti.

GECE YARISI AÇIKLANDI!

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji için oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı. Oyuncunun Temsilcisi, Galatasaray ile görüşmek için bu hafta İstanbul'a gelecek.

YILLIK MALİYETİ DÜŞÜNDÜRMÜŞTÜ

Galatasaray’da Akanji transfer döneminin başlarında da gündeme gelirken, sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun yıllık 7.5 milyon euro olan isteğinden dolayı geri adım atmıştı. Bu hafta içi oyuncunun menajeri İstanbul’a gelecek ve transfer görüşmelerinde bulunulacak.