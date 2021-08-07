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Galatasaray'da Gedson Fernandes gelişmesi

07.08.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın yeniden kadrosuna katmak için çabaladığı Gedson Fernandes, Benfica’dan ayrılmak istediğini Jorge Jesus’a iletti. İşte detaylar...

Galatasaray'da Gedson Fernandes gelişmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gedson Fernandes için yeni bir hamlede bulundu. İşte ayrıntılar...

GEDSON'TAN AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Portekiz kulübü Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda takıma dönen Gedson Fernandes'i şimdilik elden çıkarmama kararı aldı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Spartak Moskova maçında yedek olmasına rağmen süre alamayan Gedson Fernandes, ayrılmak için harekete geçti.

22 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirdi. Portekiz basını, Gedson'un ayrılma kararını Jorge Jesus'a ilettiğini duyurdu. Ayrıca Galatasaray'ın Gedson'a olan ilgisinin devam ettiği vurgulandı.

TERİM'DEN FLAŞ GÖRÜŞME

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Gedson Fernandes transferi için yeniden telefon trafiğinde bulundu. Terim, Benfica Başkanı Rui Costa ile yaptığı görüşmede Gedson Fernandes'in son durumunu sorarken; "Biz hala talibiz" mesajını iletti.

YENİ TEKLİF HAZIRLANIYOR

Gedson Fernandes'in geleceği hakkında yaşanan son gelişmelerin ardından Jorge Jesus ve Rui Costa'nın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Galatasaraylı yetkililerin, Gedson için önümüzdeki günlerde yeni görüşmeler yapması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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