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Galatasaray'da gelen gideni aratmayacak! Sarı-Kırmızılılar öyle bir kaleciyi listesine aldı ki... Tüm Avrupa peşinde!

Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığının ardından transferde kale mevkine öncelik verilirken Osimhen ile birlikte en çok merak edilen transferlerin başında şüphesiz kaleci transferi geliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim arayışlarına hız kesmeden devam ederken çok sürpriz bir ismi listesine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da gelen gideni aratmayacak! Sarı-Kırmızılılar öyle bir kaleciyi listesine aldı ki... Tüm Avrupa peşinde!
Berker İşleyen
Marc-Andre Ter Stegen

Marc-Andre Ter Stegen

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Sarı-Kırmızılılar'da Muslera'nın ayrılığı boşluğunu doldurması en zor mevki olarak öne çıkıyor.

Uruguaylı eldiven ile 14 yılın ardından vedalaşan Sarı-Kırmızılılar kaleci arayışlarına hız kesmeden devam ederken çok konuşulacak bir isim listeye dahil oldu.

TER STEGEN BOMBASI

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Galatasaray yönetiminin Barcelona'da forma giyen ve Avrupa'da birçok dev kulübün de listesinde olan Andre ter Stegen'i yakın takibe başladığı öğrenildi.

YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

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Jan Oblak, Andriy Lunin ve Dominik Kotarski gibi isimleri listesinde bulunduran Galatasaray'da Marc-Andre ter Stegen de dahil edildi. 2014'ten beri Barça'da olan 33 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılması bekleniyor.

O DA SICAK BAKIYOR

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Alman eldiven 2024-2025 sezonunda Barcelona'da 9 maça çıkarken Wojciech Szczesny'nin arkasında kaldı. Katalanlar ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek olan ter Stegen'in forma şansı bulmak için yeni bir takıma gidebileceği gelen bilgiler arasında.

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transfer Süper Lig son dakika barcelona galatasaray kaleci muslera
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