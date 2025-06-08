Galatasaray'da gelen gideni aratmayacak! Sarı-Kırmızılılar öyle bir kaleciyi listesine aldı ki... Tüm Avrupa peşinde!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Sarı-Kırmızılılar'da Muslera'nın ayrılığı boşluğunu doldurması en zor mevki olarak öne çıkıyor.

Uruguaylı eldiven ile 14 yılın ardından vedalaşan Sarı-Kırmızılılar kaleci arayışlarına hız kesmeden devam ederken çok konuşulacak bir isim listeye dahil oldu.

TER STEGEN BOMBASI

Galatasaray yönetiminin Barcelona'da forma giyen ve Avrupa'da birçok dev kulübün de listesinde olan Andre ter Stegen'i yakın takibe başladığı öğrenildi.

YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Jan Oblak, Andriy Lunin ve Dominik Kotarski gibi isimleri listesinde bulunduran Galatasaray'da Marc-Andre ter Stegen de dahil edildi. 2014'ten beri Barça'da olan 33 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılması bekleniyor.

O DA SICAK BAKIYOR

Alman eldiven 2024-2025 sezonunda Barcelona'da 9 maça çıkarken Wojciech Szczesny'nin arkasında kaldı. Katalanlar ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek olan ter Stegen'in forma şansı bulmak için yeni bir takıma gidebileceği gelen bilgiler arasında.