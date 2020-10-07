Galatasaray'da genç stoper Valentin Ozornwafor kadro dışı kalıyor

Galatasaray dün Valentine Ozornwafor'un lisansını çıkarıp, toplam yabancı sayısı 15'e çıkınca Fernando Muslera'yı devre dışı bırakmıştı.Fakat sonradan Muslera'nın da lisansı çıkarıldı. Milliyet'te yer alan habere göre; Fatih Terim'in, 15 yabancıyı 14'e indirmek için son gün olan bugün (saat 23.59'a kadar), tercihini Ozornwafor'u dışarıda bırakarak kullanması bekleniyor.Böylelikle Muslera'nın iyileşmesi durumunda sezon ilk devresinde bazı maçlarda oynayabilmesi hedefleniyor.

GALATASARAY'IN YABANCI OYUNCULARI

Galatasaray'ın listedeki 15 yabancı futbolcusu şöyle;

Fernando Muslera Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda.

