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Galatasaray'da gerilim! Eyüpspor maçı sonrası Dursun Özbek tüm kulübü toplantıya davet etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.12.2024 08:46
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Galatasaray'da bugün kritik bir toplantı yapılacak. Başkan Dursun Özbek, tüm kurmaylarını ofisine çağırarak durum değerlendirmesi yapacak.

Galatasaray'da gerilim! Eyüpspor maçı sonrası Dursun Özbek tüm kulübü toplantıya davet etti

Dursun Özbek, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulunarak hakem Oğuzhan Çakır'ın performansını eleştirmişti. Federasyonun kendileri için oyun oynadığını da ifade eden Özbek, bugün stattaki kulüp ofisinde tüm kurmaylarıyla birlikte toplantı yapacak.

DEĞERLENDİRME KARARI

Yaşadıkları hakem hataları hakkında genel bir durum değerlendirmesi yapmaya karar veren Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek'in kararına göre hareket edecek.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

"Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu gayet güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. Çünkü kendisi kendisine söyleneni, görevini yaptı."

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