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Galatasaray'da Gomis'in yerine Falcao geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.06.2018 08:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'da c’in takımda kalması oldukça zor gözüküyor. Sarı kırmızılı takım Fransız yıldızın yerine, Monaco’nun Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'yu renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray'da Gomis'in yerine Falcao geliyor

Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro oluşturmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın önceliği eldeki yıldızları tutup yanına takviye yapmaktı. Ancak geçen sezon gösterdiği performansın ardından Çin’den ciddi teklifler alan Bafetimbi Gomis’in takımda kalması oldukça zor gözüküyor. Gomis'in maaş zammı talebine olumsuz yanıt veren yönetim, Fransız yıldızın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.

Gomis'in Çin’den aldığı tekliflerin ardından birçok isim gündeme geldi. Özellikle Mario Balotelli’yle Sarı-Kırmızılılar’ın ciddi şekilde ilgilendiği ve oyuncuyla pazarlıklara başlandığı öne sürüldü. Ancak Ne Balotelli, ne İtalyanların yazdığı Andre Silva ne de Leicester City’nin Nijeryalı yıldızı Ahmed Musa… G.Saray’ın hedefinde tek bir isim var; o da Monaco’nun Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao… Bafe, Çin’e giderse Falcao da G.Saray’a gelecek.

Manchester United ve Chelsea maceralarının ardından yeniden Monaco’ya dönen ve son iki yılda Fransa’da önemli işlere imza atan Kolombiyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘yeni bir macera’ istediğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Milan, Falcao için girişimlere başlamış ancak İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi’ne gidemediği için Kolombiyalı bu teklife sıcak bakmamıştı. G.Saray Devler Ligi kozuyla Falcao’yu ikna etmeye yakın… (GÜNEŞ)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray falcao Bafetimbi Gomis

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