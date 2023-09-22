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  4. Galatasaray'da görülmemiş rotasyon! Okan Buruk, Muslera dahil herkesi yedeğe çekiyor

Galatasaray'da görülmemiş rotasyon! Okan Buruk, Muslera dahil herkesi yedeğe çekiyor

22.09.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Buruk'tan sürpriz tercihler gelebilir. Son 4 maçta oynattığı 11 oyuncunun 10'unu değiştirmeye Okan Buruk radikal bir hamle yapıp revizyona gitmeyi düşünüyor.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk'un kadro tercihi değişiyor. Muslera dahil birçok kişinin değişmesi beklenirken tecrübeli çalıştırıcının ilk 11 tercihi yavaş yavaş netleşti.

ROTASYON KARARI

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Başakşehir maçına rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkmayı düşünen Okan Buruk, kadroda yıpranan isimleri dinlendirecek. Sacha Boey, Torreira ve Icardi dışında tüm isimlerin yedek olacağı iddia edildi.

MUSLERA YEDEK

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Kaleci Muslera'nın yerine Günay Güvenç'in kaleyi koruması beklenirken, yeni transfer Davinson Sanchez'in de Abdülkerim Bardakçı'nın yerine 11'de oynaması bekleniyor.

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