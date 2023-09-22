Galatasaray'da görülmemiş rotasyon! Okan Buruk, Muslera dahil herkesi yedeğe çekiyor

Okan Buruk'un kadro tercihi değişiyor. Muslera dahil birçok kişinin değişmesi beklenirken tecrübeli çalıştırıcının ilk 11 tercihi yavaş yavaş netleşti.

ROTASYON KARARI

Başakşehir maçına rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkmayı düşünen Okan Buruk, kadroda yıpranan isimleri dinlendirecek. Sacha Boey, Torreira ve Icardi dışında tüm isimlerin yedek olacağı iddia edildi.

MUSLERA YEDEK

Kaleci Muslera'nın yerine Günay Güvenç'in kaleyi koruması beklenirken, yeni transfer Davinson Sanchez'in de Abdülkerim Bardakçı'nın yerine 11'de oynaması bekleniyor.

