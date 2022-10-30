Galatasaray'da göz dolduran Emre Taşdemir'in sözleşmesi ortaya çıktı! Taraftar bir anda tedirgin oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına damga vuran isim 1 gol ve 1 asistlik performansıyla Emre Taşdemir olmuştu. Patrick van Aanholt'un performansından memnun kalmayan Okan Buruk'un hamlesiyle takıma giren Emre Taşdemir adeta göz doldurdu. Bu maçın ardından 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ortaya çıktı.

GARANTİ PARA KAZANMIYOR!

Hürriyet'in haberine göre; Emre Taşdemir, "Garanti para istemiyorum" dedi ve maç başı ücret karşılığında Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Cüzi bir miktar maç başı ücretle Galatasaray'da oynayan Emre için taraftarlar harekete geçti. Emre'nin sözleşmesinin yenilenip zam yapılmasını isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncunun elden kaçmasını istemiyor.



