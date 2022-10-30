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Galatasaray'da göz dolduran Emre Taşdemir'in sözleşmesi ortaya çıktı! Taraftar bir anda tedirgin oldu...

30.10.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da uzun süreden sonra kadroya giren ve Fatih Karagümrük maçında golle tanışan Emre Taşdemir galibiyette yaptığı asistle de önemli rol oynamıştı. Ocak 2019'da sarı-kırmızılılara imza atan Emre'nin sözleşmesinde şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da göz dolduran Emre Taşdemir'in sözleşmesi ortaya çıktı! Taraftar bir anda tedirgin oldu...
Emre Taşdemir

Emre Taşdemir

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına damga vuran isim 1 gol ve 1 asistlik performansıyla Emre Taşdemir olmuştu. Patrick van Aanholt'un performansından memnun kalmayan Okan Buruk'un hamlesiyle takıma giren Emre Taşdemir adeta göz doldurdu. Bu maçın ardından 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ortaya çıktı.

GARANTİ PARA KAZANMIYOR!

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Hürriyet'in haberine göre; Emre Taşdemir, "Garanti para istemiyorum" dedi ve maç başı ücret karşılığında Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Cüzi bir miktar maç başı ücretle Galatasaray'da oynayan Emre için taraftarlar harekete geçti. Emre'nin sözleşmesinin yenilenip zam yapılmasını isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncunun elden kaçmasını istemiyor.


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