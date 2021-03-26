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Galatasaray'da gözler Levent Şahin'de

26.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da kritik ve zorlu maçlar öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in cezalı olması nedeniyle yedek kulübesinde; bilgi birikimi, analiz yeteneği ve Pro-lisansı bulunan Levent Şahin olacak.

Galatasaray'da gözler Levent Şahin'de

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan iki maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yerine Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımın başında kritik süreçleri yönetme konusunda başarılara imza atmış Levent Şahin sahaya çıkacak.

Ligin iyi futbol oynayan iki takımı karşısında puan kaybı yaşamak istemeyen sarı kırmızılı takım Levent Şahin yönetiminde 6 puan alarak yoluna emin adımlarla devam etme amacında. Teknik direktör Fatih Terim'in de en güvendiği isimlerin başında gelen Şahin, son 4 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takımın yeniden ayağa kalkması için çalışacak.

10 FUTBOLCUSU MİLLİ TAKIMLARDA, İLK 11'DEN 3 CEZALI İSİM VAR

Milli takım kamplarına katılan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mostafa Mohamed, Emre Kılınç, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli'den yoksun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Hatay deplasmanı öncesi 3 de cezalı oyuncu bulunuyor. Defans hattının ve ilk 11'in değişmez isimlerinden Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda sarı-kırmızılı ekibin performansı şimdiden merak edilirken, bu zorlu göreve soyunan Levent Şahin'e Terim ve tüm teknik heyetin güveni tam. Ligin 1'inci devresinin 13. haftasında Fatih Karagümrük maçından sonra da ceza aldığı için takımı Levent Şahin'e emanet eden Terim, bu zorlu süreçte de hem bilgi hem tecrübe hem uzun yıllardan beri birlikte olduğu en güvendiği isim olan Levent Şahin'e teslim edecek.

Milli takımlarından gelecek isimlerin Hatay maçına kısa süre kala ülkelerinden dönecek olmasını ve çoğunun tek antrenmana çıkabilecek olmasını hesaba katan Terim ve yardımcıları bu zorlu görevin üstesinden gelebilmek için sıkı bir çalışmanın içine girdiler.

2019'DA KAZANILAN SÜPER KUPA'DA DA TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN VARDI

2019'da kazanılan Süper Kupa zaferinde sarı kırmızılı takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, "Bizle birlikte olmasa bile her zaman hem antrenör, hem oyuncu, hem de çalışanlar olarak desteğini hissettiğimiz, bizim için farklı bir yeri olan değerli hocamız Fatih Terim'e bu kupayı armağan etmek istedik ve bunun mutluluğunu yaşadık" açıklamasında bulunmuştu.

"UMARIM BU YIL Kİ SERÜVENİN SONU ŞAMPİYONLUKLA BİTER"

Geçtiğimiz sezonlarda Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda görev alan Şahin, bu sezon Süper Lig'in 14'üncü haftasında yine kenar yönetimindeydi. Galibiyetle tamamlanan Göztepe maçının ardından Levent Şahin, "Üç yıl önce burada başlayan bir serüven vardı. Sizlerin huzurunuzda başlamıştık. Hocamızın 'Nerede kalmıştık?' tweetiyle başlayan bir serüvendi bu. Yine kendi sahamız, yine Göztepe ve yine aynı skorla evimizden ayrılmıştık. Umarım bu yıl ki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter" demişti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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