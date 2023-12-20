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Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti

20.12.2023 23:41 | Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük maçında gol yemeyen Galatasaray bu sezon Süper Lig’de 9. kez kalesini gole kapattı. Fatih Karagümrük karşısında birçok golü önleyen Günay Güvenç, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig’de 9. kez kalesinde gol görmedi. Aslan bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol yemedi.

GÜNAY GÜVENÇ BEĞENİ TOPLADI

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Sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, Fatih Karagümrük karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç'i kutladı.

TARAFTARLARDAN DA DESTEK ALDI

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Sosyal medya hesabında birçok yorum alan Günay Güvenç, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

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