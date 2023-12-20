Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig’de 9. kez kalesinde gol görmedi. Aslan bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol yemedi.

GÜNAY GÜVENÇ BEĞENİ TOPLADI

Sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, Fatih Karagümrük karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç'i kutladı.

TARAFTARLARDAN DA DESTEK ALDI

Sosyal medya hesabında birçok yorum alan Günay Güvenç, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.





