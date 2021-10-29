Galatasaray'da Gustavo Assunçao ayrılıyor!

Galatasaray’da kadro yine değişiyor. Beşiktaş derbisini kaybederek ligde zirveden uzaklaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep maçında kadroda değişikliklere imza atacak.

MORUTAN 10 NUMARAYA

Beşiktaş maçındaki kadrodan Taylan ve Mostafa Mohamed’i kesmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu’nu en uçta oynatmayı planlıyor. Üçlü orta sahadan vazgeçme düşüncesi içinde olan Terim, Olimpiu Morutan’ı da 10 numaralı pozisyona çekip, sağ tarafta da Barış Alper Yılmaz’la maça başlamayı planladığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının Gaziantep FK karşısında dörtlü savunmanın önünde Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu'yu görevlendirileceği bildirildi.

ASSUNCAO HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Galatasaray’a transferin son günü gelen Gustavo Assunçao büyük hayal kırıklığı yarattı. Portekiz ekibi Famalicao’dan kiralanan genç futbolcu yetersiz bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, devre arasında yolların ayrılacağı ilk isim olacak. Brezilyalı futbolcunun yetenekli olmasına karşın fiziksel olarak oynadığı pozisyon için yetersiz bulunduğu belirtildi.

