Galatasaray'da Hakim Ziyech'in macerası kısa sürdü! Menajeri ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray’da ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim Ziyech oldu. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılarda takımdan ayrılacak oyuncuların başında Hakim Ziyech yer aldı.

DEVRE ARASINDA YOLLARIN AYRILACAĞI ÖĞRENİLDİ

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, beklenenen performansı verememiş ve Sarı-kırmızılı forma altında etkisiz kalmıştı. Zaman zaman sakatlığı sebebiyle de forma giyemeyen Faslı oyuncu, oynanmayan Süper Kupa maçı öncesi sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasıyla birlikte takımdan ayrılığı da beraberinde getirdi. Bu sebeple Galatasaray’da 30 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Hakim Ziyech'in menajeri George Gardi, "Ziyech'in Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi yönetime ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." açıklamasını yaptı.





