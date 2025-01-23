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Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Suudi Arabistan basınından olay iddia

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.01.2025 14:08
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Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yolların ayrılması için seferberlik başladı. Zaha'nın gidişi sonrası Ziyech'in kontratından da çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncunun menajeriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan basını, Ziyech'in ayrılış süreciyle ilgili dikkat çekecek bir iddiada bulundu.

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Suudi Arabistan basınından olay iddia
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Hakim Ziyech ile bir türlü yolların ayrılamaması yönetimin sabrını taşırdı. Gelen teklifleri kabul etmeyen Ziyech'in menajeriyle görüşen sarı-kırmızılılar durum değerlendirmesi yaptı.

AĞIRDAN ALIYOR!

ziyech

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Hakim Ziyech transfer görüşmelerini ağırdan alıyor. Kendisine gelen teklifleri görmek için aceleci davranmayan Faslı oyuncunun bu tavrı Galatasaray yönetimini bezdirdi.

BONSERVİSE BAKILMAYACAK

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Hakim Ziyech'in gidişi için bonservis beklentisi olmayan Galatasaray'ın, Faslı oyuncunun herhangi bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Hakim Ziyech Galatasaray'dan Ayrılmalı mı?

Evet, ayrılmalı.
Hayır, kalmalı.
Durum değerlendirilmelidir.
Hiçbir fikrim yok.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray hakim ziyech
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