Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Suudi Arabistan basınından olay iddia

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile bir türlü yolların ayrılamaması yönetimin sabrını taşırdı. Gelen teklifleri kabul etmeyen Ziyech'in menajeriyle görüşen sarı-kırmızılılar durum değerlendirmesi yaptı.

AĞIRDAN ALIYOR!

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Hakim Ziyech transfer görüşmelerini ağırdan alıyor. Kendisine gelen teklifleri görmek için aceleci davranmayan Faslı oyuncunun bu tavrı Galatasaray yönetimini bezdirdi.

BONSERVİSE BAKILMAYACAK

Hakim Ziyech'in gidişi için bonservis beklentisi olmayan Galatasaray'ın, Faslı oyuncunun herhangi bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi.