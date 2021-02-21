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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımla çalıştı

21.02.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. PCR testleri negatif sonuçlanan ve tüm kan testleri normal saptanan Halil Dervişoğlu takımla çalıştı.

Galatasaray BB Erzurumspor mesaisine başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas oyunları ve ardından dar alan oyunlar üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş programı dahilinde özel bir çalışma yaptı. Covid-19 hastalık süreci atlatan, karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testleri negatif sonuçlanan ve tüm kan testleri normal saptanan Halil Dervişoğlu takımla çalıştı.

Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ise tedavilerinin ardından salonda kuvvet, sahada koşu çalışmalarına başladı. Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına salı günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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