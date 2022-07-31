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Galatasaray'da Haris Seferovic çılgınlığı! "Bu adam bize kafayı yedirtecek"

31.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Avusturya kampında oynanan son hazırlık maçında tüm gözler yeni transfer Haris Seferovic'teydi. Galatasaray formasıyla 3. hazırlık maçına çıkan İsviçreli golcü, İtalyan takımına karşı gösterdiği performansla taraftarları adeta mest etti. Seferovic, oyun içerisindeki etkili performansının yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba'nın attığı gollerde yaptığı asistlerle dikkat çekti. Sarı - kırmızılı taraftarlar, tecrübeli futbolcuyu sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu.

Galatasaray'da Haris Seferovic çılgınlığı! "Bu adam bize kafayı yedirtecek"
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki son hazırlık maçına İtalya Ligi Serie A temsilcisi Fiorentina karşısında çıktı. Yeni transferlerin de sahne aldığı karşılaşma, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 42. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

HARIS SEFEROVIC DİKKAT ÇEKTİ

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Bu maçla beraber Avusturya kampını noktalayan Galatasaray'da Haris Seferovic'in performansı dikkat çekti.

İKİ GOLDE DE ASİSTİ VAR

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Sarı - kırmızılıların Benfica'dan kadrosuna kattığı Seferovic, Fiorentina maçında iki asist yaparak yıldızlaştı.

ÖNCEKİ İKİ MAÇTA İKİ GOL ATMIŞTI

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Ayrıca Galatasaray formasıyla 1 haftada 3 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 de gol kaydetmişti.

Seferovic'in ortaya koyduğu oyun sonrası Galatasaray taraftarları, sosyal medyada yıldız futbolcu için övgü dolu yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray haris seferovic
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