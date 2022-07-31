Galatasaray'da Haris Seferovic çılgınlığı! "Bu adam bize kafayı yedirtecek"

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki son hazırlık maçına İtalya Ligi Serie A temsilcisi Fiorentina karşısında çıktı. Yeni transferlerin de sahne aldığı karşılaşma, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 42. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Bu maçla beraber Avusturya kampını noktalayan Galatasaray'da Haris Seferovic'in performansı dikkat çekti.
Sarı - kırmızılıların Benfica'dan kadrosuna kattığı Seferovic, Fiorentina maçında iki asist yaparak yıldızlaştı.
Ayrıca Galatasaray formasıyla 1 haftada 3 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 de gol kaydetmişti.
Seferovic'in ortaya koyduğu oyun sonrası Galatasaray taraftarları, sosyal medyada yıldız futbolcu için övgü dolu yorumlar yaptı.
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