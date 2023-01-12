SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi sarı kart alarmı! 4 isim sınırda...

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi sarı kart alarmı! 4 isim sınırda...

12.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü evinde oynayacağı Hatayspor ile ligde 5. kez karşılaşacak.

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi sarı kart alarmı! 4 isim sınırda...

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, 13 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

HATAYSPOR İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 5. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazandı.

ÜST ÜSTE 9 MAÇLIK SERİ

Galatasaray’ın, 7’si Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe’yi, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

DRIES MERTENS CEZALI

Galatasaray’da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer alamayacak.

DÖRT FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada İstanbul’da oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, kaldığı yerden devam ediyor! Lucas Moura...Galatasaray, kaldığı yerden devam ediyor! Lucas Moura...
Ronaldo bile şaşkın! Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattıRonaldo bile şaşkın! Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattı
Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdüMesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor galatasaray spor spor toto ligde spor tot süper li spor to iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi...

Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi...

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.