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Galatasaray'da hedef Gianluigi Donnarumma! PSG ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncuya Cimbom yakında teklif yapacak...

Galatasaray gündemine PSG ile henüz sözleşme yenilemeyen ve 1 sene anlaşması kalan yıldız oyuncu Donnarumma'yı aldı. Sarı kırmızılı takımın yakın zamanda Fransız kulübüne teklif yapacağı iddia edildi.

Galatasaray'da hedef Gianluigi Donnarumma! PSG ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncuya Cimbom yakında teklif yapacak...
Burak Kavuncu
Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray’da kaleci transfer için kollar sıvandı. Manchester City’li Ederson’un transferinde çeşitli sebeplerden dolayı çözülemeyen bonservis görüşmeleri, Galatasaray’ı PSG’nin kalecisi Donnarumma’ya itti. İtalyan kalecinin 1 yıl sözleşmesinin kalması ve PSG ile bir türlü anlaşamaması transferde Cimbom’un elini rahatlatıyor.

PSG İLE ANLAŞAMADI

Galatasaray da hedef Gianluigi Donnarumma! PSG ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncuya Cimbom yakında teklif yapacak... 1

Donnarumma'nın sözleşme yenileme görüşmeleri çıkmaza girdi ve Galatasaray bu durumu fırsata çevirmeyi hedefliyor. Cimbom yakın zamanda Donnarumma için transfer teklifinde bulunmayı planlıyor.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray da hedef Gianluigi Donnarumma! PSG ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncuya Cimbom yakında teklif yapacak... 2

Fransız ekibinden yıllık 12 milyon euro kazanan yıldız kalecinin Galatasaray’dan da benzer rakamlar isteyeceği öğrenildi. Galatasaray’ın rakamı 8-9 milyon eurolara çekmek için büyük çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında.

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