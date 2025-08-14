Galatasaray'da hedef Wilfried Singo! Sarı kırmızılılar Monaco'ya resmi teklifini iletti! Fark minimuma indi...

Galatasaray’da gözler savunma hattındaki transferlere çevrildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un raporuna göre hem sağ bek hem de stoper bölgelerini kapatabilen bir savunma oyuncusu isteniyor. Buna göre transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Wilfried Singo için pazarlıklar başladı.

TEKLİF İLETİLDİ!

Trt Spor’un haberine göre Cimbom, Wilfried Singo için Monaco’ya resmi teklifini iletti. Sarı kırmızılılar Monaco’nun isteği olan 30 milyon euro’yu düşürmeye çalışırken, 5 M€ kiralama + 20 M€ satın alma opsiyonlu teklifini gönderdi. öte yandan Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray, Frankowski’nin ayrılmasının ardından o bölgede sadece Jelert’in kalmasından dolayı eksik kaldı. Jelert için Alman kulüplerinden gelen kiralama tekliflerine sıcak bakan Cimbom, o bölgeye kesin bir transfer planlıyor. Okan Buruk sağ beke bu sefer daha farklı profilde bir bek bakıyor. Daha önce Inter’den Pavard’ı da gündemine alan sarı kırmızılar, Singo için de kesenin ağzını açtı.