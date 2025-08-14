SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da hedef Wilfried Singo! Sarı kırmızılılar Monaco'ya resmi teklifini iletti! Fark minimuma indi...

Galatasaray’da Okan Buruk’un transfer raporuna göre Wilfried Singo için nabız yoklanmaya devam ediliyor. Yıldız oyuncu İçin Monaco’ya teklif yapıldı.

Galatasaray'da hedef Wilfried Singo! Sarı kırmızılılar Monaco'ya resmi teklifini iletti! Fark minimuma indi...
Burak Kavuncu
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Monaco
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da gözler savunma hattındaki transferlere çevrildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un raporuna göre hem sağ bek hem de stoper bölgelerini kapatabilen bir savunma oyuncusu isteniyor. Buna göre transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Wilfried Singo için pazarlıklar başladı.

TEKLİF İLETİLDİ!

Galatasaray da hedef Wilfried Singo! Sarı kırmızılılar Monaco ya resmi teklifini iletti! Fark minimuma indi... 1

Trt Spor’un haberine göre Cimbom, Wilfried Singo için Monaco’ya resmi teklifini iletti. Sarı kırmızılılar Monaco’nun isteği olan 30 milyon euro’yu düşürmeye çalışırken, 5 M€ kiralama + 20 M€ satın alma opsiyonlu teklifini gönderdi. öte yandan Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray da hedef Wilfried Singo! Sarı kırmızılılar Monaco ya resmi teklifini iletti! Fark minimuma indi... 2

Galatasaray, Frankowski’nin ayrılmasının ardından o bölgede sadece Jelert’in kalmasından dolayı eksik kaldı. Jelert için Alman kulüplerinden gelen kiralama tekliflerine sıcak bakan Cimbom, o bölgeye kesin bir transfer planlıyor. Okan Buruk sağ beke bu sefer daha farklı profilde bir bek bakıyor. Daha önce Inter’den Pavard’ı da gündemine alan sarı kırmızılar, Singo için de kesenin ağzını açtı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia ortaya koydu! %80 ihtimalle...Çarpıcı iddia ortaya koydu! %80 ihtimalle...
Kerem Aktürkoğlu'ndan Cimbom'a sürpriz telefon! Helallik istedi...Kerem Aktürkoğlu'ndan Cimbom'a sürpriz telefon! Helallik istedi...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma

Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma

Kerem Aktürkoğlu'ndan Cimbom'a sürpriz telefon! Helallik istedi...

Kerem Aktürkoğlu'ndan Cimbom'a sürpriz telefon! Helallik istedi...

Çarpıcı iddia ortaya koydu! %80 ihtimalle...

Çarpıcı iddia ortaya koydu! %80 ihtimalle...

Jhon Duran Fener'e çağırdı! Yıldız isim geliyor...

Jhon Duran Fener'e çağırdı! Yıldız isim geliyor...

Cimbom'dan İngiltere'ye çıkarma! Gardi İngiliz devi ile görüşüyor...

Cimbom'dan İngiltere'ye çıkarma! Gardi İngiliz devi ile görüşüyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.