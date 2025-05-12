Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'nın gelecek sezon da takımda kalması neredeyse kesinleşti.

GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'a ilk imza attığı dönemde sakatlıkla birlikte adaptasyon sorunu da yaşayan İspanyol forvet, takımdan asla ayrılmak istiyor. İstanbul'da mutlu olan Morata, bu kararını Galatasaray yönetimine bildirdi.

OKAN BURUK MORATA'DAN MEMNUN

Okan Buruk'un performansından memnun kaldığı Morata'nın opsiyonu kullanılacak ve Milan'a herhangi bir bonservis ödenmeyecek. Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Morata, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.