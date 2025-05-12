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Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'da şimdiden önümüzdeki sezonun kadro planlaması yapılıyor. Artık bir mucizenin olmaması durumunda bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, takımda kalacak oyuncuları belirledi. Taraftarların ayrılmasını beklediği isimlerin başında gelen Morata konusunda ise sürpriz yaşandı.

Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Okan Buruk kararını verdi
Emre Şen
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'nın gelecek sezon da takımda kalması neredeyse kesinleşti.

GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

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Galatasaray'a ilk imza attığı dönemde sakatlıkla birlikte adaptasyon sorunu da yaşayan İspanyol forvet, takımdan asla ayrılmak istiyor. İstanbul'da mutlu olan Morata, bu kararını Galatasaray yönetimine bildirdi.

OKAN BURUK MORATA'DAN MEMNUN

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Okan Buruk'un performansından memnun kaldığı Morata'nın opsiyonu kullanılacak ve Milan'a herhangi bir bonservis ödenmeyecek. Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Morata, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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