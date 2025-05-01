Galatasaray'da hesapları alt üst eden gelişme! Kiralık gönderilen iki isim gittikleri takımda istenmiyorlar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak için Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn'ü opsiyonlu olarak Avrupa’ya gönderirken bu iki isimden tüm hesapları alt üst eden bir haber geldi.

TAKIMDA İSTEMİYORLAR

Sarı-Kırmızılı yönetim bu iki oyuncudan 20.6 milyon euroluk bir gelir bekliyordu ancak Fiorentina Zaniolo'nun, Werder Bremen de Köhn'ün bonservisini almayı düşünmediği öğrenildi.

2 İSİM ALINACAK

Sezon sonu için beklediği 20.6 milyon euro gelirden mahrum kalan Galatasaray, Fransa'dan kiralık gelen Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonlarının zorunlu olması nedeniyle toplam 15 (8+7) milyon Euro ödeyecek.