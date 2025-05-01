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  4. Galatasaray'da hesapları alt üst eden gelişme! Kiralık gönderilen iki isim gittikleri takımda istenmiyorlar...

Galatasaray'da hesapları alt üst eden gelişme! Kiralık gönderilen iki isim gittikleri takımda istenmiyorlar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2025 18:57
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Galatasaray yeni sezon planlamalarını yaparken takımdan kiralık olarak giden isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kiralık giden Zaniolo ve Köhn'den yönetimi düşündüren bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da hesapları alt üst eden gelişme! Kiralık gönderilen iki isim gittikleri takımda istenmiyorlar...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak için Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn'ü opsiyonlu olarak Avrupa’ya gönderirken bu iki isimden tüm hesapları alt üst eden bir haber geldi.

TAKIMDA İSTEMİYORLAR

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Sarı-Kırmızılı yönetim bu iki oyuncudan 20.6 milyon euroluk bir gelir bekliyordu ancak Fiorentina Zaniolo'nun, Werder Bremen de Köhn'ün bonservisini almayı düşünmediği öğrenildi.

2 İSİM ALINACAK

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Sezon sonu için beklediği 20.6 milyon euro gelirden mahrum kalan Galatasaray, Fransa'dan kiralık gelen Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonlarının zorunlu olması nedeniyle toplam 15 (8+7) milyon Euro ödeyecek.

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