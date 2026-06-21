Galatasaray'da Icardi bilmecesi sürüyor! Menajerinden flaş sözler

Süper Lig'de yeni sezon yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da taraftarların gözü kulağı Mauro Icardi transferinden gelecek müjdeli habere çevrilmişken, pazarlık masasında sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan 33 yaşındaki Arjantinli forvetin geleceği, menajeri Elio Pino'nun son açıklamalarıyla daha da belirsiz bir hal aldı.

"BAŞKANLA GÖRÜŞÜYORUZ, HENÜZ SONUÇ YOK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimiyle pazarlıkları bizzat yürüten ünlü menajer Elio Pino, spor muhabiri Erdem Açıkgöz'e konuştu. Transfer sürecine dair sessizliğini bozan Pino, taraftarın beklediği kesin anlaşma haberini veremeyerek; "Başkanla görüşmelerimiz hâlâ devam ediyor. Henüz bir sonuca varamadık. Sürecin sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ICARDI SÜRECİ BİLEREK Mİ UZATIYOR?

Menajer Pino'nun bu kaçamak açıklamalarının perde arkasında yatan nedenler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Kulislere sızan bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, tecrübeli golcüye yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret ve 1+1 yıllık sözleşme içeren resmi bir teklif sundu. Ancak Icardi cephesinin bu teklifi hemen kabul etmediği ve daha iyi şartlar koparmak ya da alternatifleri değerlendirmek adına imza sürecini bilerek ağırdan aldığı iddia ediliyor.

COMO VE BENFICA PUSUDA BEKLİYOR

Arjantinli süperstarın Galatasaray ile henüz nikah tazelememesi, Avrupa transfer piyasasını da hareketlendirdi. Serbest statüde yer alan 33 yaşındaki dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak isteyen kulüpler sıraya girmeye başladı. Özellikle İtalya Serie A'nın iddialı ekiplerinden Como ve Portekiz futbolunun devi Benfica'nın, Icardi'nin durumunu yakından takip ettiği ve resmi bir hamle yapmak için pusuda beklediği öğrenildi.