Galatasaray'da Icardi defteri kapanıyor! İstediği ücret yönetimi şoke etti

Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro. Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.

GERİ ADIM ATTI

Galatasaray yönetimi bu bedelleri duyduktan sonra geri adım attı. Başka forvet arayışlarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar Icardi için şartları zorlamayacak.

SEFEROVIC GİDİYOR, VAN AANHOLT SORU İŞARETİ

Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic'in ise takımdan ayrılması bekleniyor. Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Patrick Van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri reddediyor. Gelen teklifler, Hollandalı oyuncunun beklentisini karşılamıyor. Okan Buruk ise Van Aanholt'u kadroda düşünmüyor.



