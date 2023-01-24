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Galatasaray'da Icardi defteri kapanıyor! İstediği ücret yönetimi şoke etti

24.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG, Mauro Icardi'nin bonservisini 25 milyon Euro olarak belirledi. Icardi ise yıllık 8 milyon euro maaş talep ediyor. Sarı-kırmızılılarda performansı yükselen Icardi'nin yüksek bonservis bedeli önümüzdeki sezon için transferini adeta imkansız kıldı.

Galatasaray'da Icardi defteri kapanıyor! İstediği ücret yönetimi şoke etti
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro. Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.

GERİ ADIM ATTI

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Galatasaray yönetimi bu bedelleri duyduktan sonra geri adım attı. Başka forvet arayışlarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar Icardi için şartları zorlamayacak.

SEFEROVIC GİDİYOR, VAN AANHOLT SORU İŞARETİ

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Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic'in ise takımdan ayrılması bekleniyor. Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Patrick Van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri reddediyor. Gelen teklifler, Hollandalı oyuncunun beklentisini karşılamıyor. Okan Buruk ise Van Aanholt'u kadroda düşünmüyor.


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