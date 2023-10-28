Galatasaray'da Icardi'den büyük fedakarlık! Çaykur Rizespor maçında da alkışları topladı

Galatasaray'da Icardi'den peş peşe fedakarlıklar gelmeye devam ediyor. Bayern Münih maçında takımını yalnız bırakmamak için iğneyle sahaya çıkan Arjantinli oyuncu şimdi de Rizespor maçında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

"SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYOR"

Icardi hakkında konuşan Okan Buruk, "Icardi çok değerli bir oyuncu. Sürekli oynamak ve takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele etmek istiyor. Doktorla konuştuk ve oynamasında bir problem olmadığını söylediler. Biz de kendisini sahaya sürdük. Sürekli gol atmak istiyor ve bu benim için çok değerli" açıklamasını yaptı.

İĞNEYLE OYNAYIP GOLÜNÜ ATMIŞTI

Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından Bayern Münih maçında da iğneyle sahaya çıkmış ve takımının tek golünü atmıştı.





