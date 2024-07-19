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Galatasaray'da Icardi depremi... Wanda ayrılığı sonrası sahaya çıkmamıştı! Sebebi herkesi korkuttu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.07.2024 18:24
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Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi sezon öncesi hazırlık maçlarında henüz süre almazken son haftalarda yaşadığı Wanda Nara ayrılığının ardından Sarı-Kırmızılıları korkutan bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Icardi depremi... Wanda ayrılığı sonrası sahaya çıkmamıştı! Sebebi herkesi korkuttu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampı kapsamında şu ana kadar 3 hazırlık maçı gerçekleştirirken Mauro Icardi bu maçlarda henüz süre almadı.

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Son günlerde Wanda Nara ile ayrılığı ile gündemde olan Arjantinli için ülkesinden de çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

"GALATASARAY ENDİŞELİ"

Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonraki durumu nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar ve yöneticilerin endişeli olduğunu öne sürdü.

"6 KİLO KAYBETTİ"

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Icardi'nin ayrılık sonrası depresyonda ve iştahsız olduğunu iddia eden Mendez, Arjantinli golcünün altı kilo kaybettiğini ve bu durumun sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetimi endişelendirdiği söyledi.

SÜRE ALMADI

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Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almadı. Arjantinli golcünün, 24 Temmuz'da Lecce ile oynanacak hazırlık maçında ise süre alması bekleniyor.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ..."

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından, "Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.

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Okan Buruk Wanda Nara son dakika galatasaray icardi
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