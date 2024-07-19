Galatasaray'da Icardi depremi... Wanda ayrılığı sonrası sahaya çıkmamıştı! Sebebi herkesi korkuttu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampı kapsamında şu ana kadar 3 hazırlık maçı gerçekleştirirken Mauro Icardi bu maçlarda henüz süre almadı.

Son günlerde Wanda Nara ile ayrılığı ile gündemde olan Arjantinli için ülkesinden de çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

"GALATASARAY ENDİŞELİ"

Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonraki durumu nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar ve yöneticilerin endişeli olduğunu öne sürdü.

"6 KİLO KAYBETTİ"

Icardi'nin ayrılık sonrası depresyonda ve iştahsız olduğunu iddia eden Mendez, Arjantinli golcünün altı kilo kaybettiğini ve bu durumun sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetimi endişelendirdiği söyledi.

SÜRE ALMADI

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almadı. Arjantinli golcünün, 24 Temmuz'da Lecce ile oynanacak hazırlık maçında ise süre alması bekleniyor.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından, "Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.