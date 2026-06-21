Galatasaray'da Icardi depremi! Yönetim biletini kesti iddiası...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da, bir numaralı gündem maddesi olan Mauro Icardi krizinde sular bir türlü durulmuyor. Kısa süre önce takım arkadaşı Lucas Torreira'nın "Kalıyor" diyerek taraftara müjde verdiği Arjantinli golcü için, kulisleri sarsacak yepyeni bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİMDE FİKİR BİRLİĞİ: "DEVAM ETMEK İSTEMİYORUZ"

Spor gazetecisi Burhan Can Terzi'nin paylaştığı son bilgilere göre; Galatasaray yönetim kurulu içerisinde Icardi'nin geleceğine dair çok net ve keskin bir görüş ayrılığı yaşandı. Haberde, sarı-kırmızılı idarecilerin neredeyse tamamının artık Mauro Icardi ile yola devam etmek istemediği ve bu birlikteliğin sonlandırılması gerektiği yönünde fikir birliğine vardığı öne sürüldü.

İPLER NEDEN KOPTU?

Yönetimin bu radikal kararı almasındaki en büyük etkenin, Icardi cephesinin masaya sunduğu ağır şartlar olduğu konuşuluyor. Yönetimin "Yıllık 5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşme" teklifine karşılık; oyuncu tarafının "En az 7 milyon Euro maaş, 3 yıllık garanti kontrat ve oynama garantisi" gibi direktiflerde bulunması, Galatasaraylı kurmayların sabrını taşıran son damla oldu.