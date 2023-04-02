Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar ilk defa yıldız oyuncuya büyük tepki gösteriyor...

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. galibiyetini kazandı. Cimbom ayrıca Süper Lig’de sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MAÇ SONUNDA ICARDI KRİZİ

Maç boyunca etkisiz hali dikkat çeken Icardi, 84. dakikada Okan Buruk tarafından kenara alındı. Mutsuz tavrı dikkatlerden kaçmayan Icardi, direkt olarak soyunma odasına giderek taraftarı şaşırttı.

GALİBİYETİ KUTLAMADAN AYRILDI

Takımın 2-0 kazanmasına rağmen galibiyet kutlamalarına katılmayan Icardi, oyundan alındığı için stadyumu terk etti. Oyundan alınana kadar sahanın en az topla buluşan ismi konumunda bulunan Icardi'nin bu hareketlerine sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımında bulundu fakat taraftarın öfkesi yine de dinmedi.



