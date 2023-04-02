SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar ilk defa yıldız oyuncuya büyük tepki gösteriyor...

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar ilk defa yıldız oyuncuya büyük tepki gösteriyor...

02.04.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86'ncı dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor ise 45 puanla 4'üncü sırada kaldı. 84. dakikada oyundan alınan Icardi ile ilgili maç sonunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar ilk defa yıldız oyuncuya büyük tepki gösteriyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. galibiyetini kazandı. Cimbom ayrıca Süper Lig’de sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MAÇ SONUNDA ICARDI KRİZİ

6428848f4e3fe1176c0aa243

Maç boyunca etkisiz hali dikkat çeken Icardi, 84. dakikada Okan Buruk tarafından kenara alındı. Mutsuz tavrı dikkatlerden kaçmayan Icardi, direkt olarak soyunma odasına giderek taraftarı şaşırttı.

GALİBİYETİ KUTLAMADAN AYRILDI

16817683-728xauto

Takımın 2-0 kazanmasına rağmen galibiyet kutlamalarına katılmayan Icardi, oyundan alındığı için stadyumu terk etti. Oyundan alınana kadar sahanın en az topla buluşan ismi konumunda bulunan Icardi'nin bu hareketlerine sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımında bulundu fakat taraftarın öfkesi yine de dinmedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!
Ne Arda, Ne Ferdi! F.Bahçe'ye para yağacak... Yönetim bile şaştıNe Arda, Ne Ferdi! F.Bahçe'ye para yağacak... Yönetim bile şaştı
Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi spor spor toto erden spor tot süper li spor to iyet kutlamaları

En Çok Okunan Haberler

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!

Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!

Erden Timur'dan flaş sözler! 'Kayıtları açıklayacağız!'

Erden Timur'dan flaş sözler! 'Kayıtları açıklayacağız!'

Murat Sancak'tan Ali Şansalan'a büyük tepki!

Murat Sancak'tan Ali Şansalan'a büyük tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.