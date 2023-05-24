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Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası! Çıkacağı her 20 maç için PSG'ye 1.5 milyon euro ödenecek...

24.05.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda takımda kalması için yoğun çaba harcanan Arjantinli oyuncu için sarı-kırmızılı yöneticilerin gizliden gizliye görüşmeler yaptığı öğrenilmişti. Paris'te PSG Sportif Direktörü Luis Campos ve başkan danışmanı Antero Henrique ile görüşen Erden Timur, Mauro Icardi transferini bitirdi.

Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası! Çıkacağı her 20 maç için PSG'ye 1.5 milyon euro ödenecek...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkese kendini hayran bırakan Icardi için Galatasaray yönetiminin transferi bitirdiği iddia edildi. Bir süredir PSG ile görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yöneticiler, Fransız ekibi ile el sıkıştı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

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Icardi için nakit olarak 5 milyon euro bonservis ödeneceği iddia edildi. Galatasaray'ın bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon euro daha ödeme yapılacak.

ÇIKTIĞI HER MAÇ 20 MAÇ İÇİN 1.5 MİLYON EURO

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Ayrıca Icardi'nin 11 başlayacağı her 20 maçta ise 1.5 milyon euro şeklinde 2 kez bonus ödeneceği aktarıldı. Bu ödemelerle birlikte bonservisinin 8 milyon euro'yu bulacağı öğrenildi.

WANDA NARA İSTANBUL'U İSTİYOR

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Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın da Galatasaray'a sıcak bakması sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

PSG BU YIL 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

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Sarı kırmızılılar, Icardi'ye bonuslar hariç 4.5 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulunacak. PSG'ye de bonservis olarak 8 milyon euro ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, pazarlıklara bu rakamlarla başlayacak.

(Fotomaç)


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