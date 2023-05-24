Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası! Çıkacağı her 20 maç için PSG'ye 1.5 milyon euro ödenecek...

Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkese kendini hayran bırakan Icardi için Galatasaray yönetiminin transferi bitirdiği iddia edildi. Bir süredir PSG ile görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yöneticiler, Fransız ekibi ile el sıkıştı.
Icardi için nakit olarak 5 milyon euro bonservis ödeneceği iddia edildi. Galatasaray'ın bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon euro daha ödeme yapılacak.
Ayrıca Icardi'nin 11 başlayacağı her 20 maçta ise 1.5 milyon euro şeklinde 2 kez bonus ödeneceği aktarıldı. Bu ödemelerle birlikte bonservisinin 8 milyon euro'yu bulacağı öğrenildi.
Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın da Galatasaray'a sıcak bakması sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.
Sarı kırmızılılar, Icardi'ye bonuslar hariç 4.5 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulunacak. PSG'ye de bonservis olarak 8 milyon euro ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, pazarlıklara bu rakamlarla başlayacak.
(Fotomaç)