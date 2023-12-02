Galatasaray'da Icardi'ye teklif yağıyor! Şimdi de eski takımı kancayı taktı

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi gözüne kestirmişti. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından İtalyanlar yeni haberi duyurdu.

15 MİLYON EURO

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyordu. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etmişti. Hem Real Madrid'e hem de Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi.

INTER ÇOK İSTİYOR

Son olarak İtalyan basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in Arjantinli golcüyü çok istediği öğrenildi. Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.





