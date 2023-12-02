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Galatasaray'da Icardi'ye teklif yağıyor! Şimdi de eski takımı kancayı taktı

02.12.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazılmıştı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncu için Real Madrid'in 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti. Icardi'yi Real Madrid'in yanı sıra Inter'in daha çok istediği öğrenildi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi gözüne kestirmişti. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından İtalyanlar yeni haberi duyurdu.

15 MİLYON EURO

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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyordu. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etmişti. Hem Real Madrid'e hem de Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi.

INTER ÇOK İSTİYOR

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Son olarak İtalyan basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in Arjantinli golcüyü çok istediği öğrenildi. Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.

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