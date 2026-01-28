Galatasaray'da Icardi zirvesinin perde arkası! Herkes para bekliyordu, tek derdi başkaymış

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği için beklenen görüşme gerçekleşti. Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino, Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldi.

BAŞKAN ÖZBEK: "SENİ SEVİYORUZ, KAL"

Görüşmede Başkan Dursun Özbek, Icardi'ye olan güvenlerini ve sevgilerini yineledi. Özbek, Arjantinli yıldıza kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Seni çok seviyoruz ve yola seninle devam etmek istiyoruz" mesajını verdi.

MENAJERİ AÇIKLADI: "PARAYI DEĞİL, OYNAMAMAYI DERT EDİYOR"

Herkesin sıkı bir maaş pazarlığı beklediği görüşmede, Icardi cephesinden gelen yanıt şaşırttı. Menajer Pino, Icardi'nin tek sorununun "süre alamamak" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, bunu kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor."

PARA KONUŞULMADI BİLE

Zirvenin en dikkat çeken notu ise ekonomik konuların hiç açılmaması oldu. İkili arasındaki görüşmede maaş indirimi veya sözleşme süresi gündeme gelmedi. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiği ve Arjantinli yıldızın "daha fazla süre bulması" halinde sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtildi.